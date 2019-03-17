В Калининградской области оштрафовали 9 человек за поджоги травы
В Калининградской области, несмотря на сырую погоду, продолжается сезон палов – трава периодически горит в полях. Как оказалось, с виновниками борются.
По данным пресс-службы регионального Управления МЧС России, уже составлено 10 административных протоколов в отношении нарушителей правил пожарной безопасности, 9 из них - на граждан.
Напомним, на всей территории Калининградской области с 15 марта ввели особый противопожарный режим, который продлится до 1 апреля.
На территории региона 22 патрульные группы проводят рейдовые осмотры территорий.
В МЧС отмечают, что в условиях действия особого режима штрафы, установленные за нарушения требований пожарной безопасности увеличиваются вдвое.
Так, за нарушение пожарной безопасности предусмотрены штрафы:
на граждан - в размере до 4 тысяч рублей;
на должностных лиц – до 30 тысяч рублей;
для юридических лиц – до 400 тысяч рублей.
Спасатели обращается ко всем: не жгите сухую траву!
При поджоге гибнет вся полезная микрофлора почвы, снижается плодородие.
Выжигание травы вызывает гибель насекомых, истребляющих вредителей сада и огорода.
С выжженных мест уходят птицы, потерявшие свои гнезда.
На месте поджога нормальная жизнь растений и насекомых восстанавливается лишь через 5-6 лет, а часто не восстанавливается вообще!
И главное – палы сухой травы приводят к лесным и торфяным пожарам!
ИСТОЧНИК KP.RU