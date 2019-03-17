В Калининградской области оштрафовали 9 человек за поджоги травы

СЕГОДНЯ 14:04 2019-03-17T14:04:19+03:00

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В Калининградской области, несмотря на сырую погоду, продолжается сезон палов – трава периодически горит в полях. Как оказалось, с виновниками борются.

По данным пресс-службы регионального Управления МЧС России, уже составлено 10 административных протоколов в отношении нарушителей правил пожарной безопасности, 9 из них - на граждан.

Напомним, на всей территории Калининградской области с 15 марта ввели особый противопожарный режим, который продлится до 1 апреля.

На территории региона 22 патрульные группы проводят рейдовые осмотры территорий.

В МЧС отмечают, что в условиях действия особого режима штрафы, установленные за нарушения требований пожарной безопасности увеличиваются вдвое.

Так, за нарушение пожарной безопасности предусмотрены штрафы:

на граждан - в размере до 4 тысяч рублей;

на должностных лиц – до 30 тысяч рублей;

для юридических лиц – до 400 тысяч рублей.

Спасатели обращается ко всем: не жгите сухую траву!

При поджоге гибнет вся полезная микрофлора почвы, снижается плодородие.

Выжигание травы вызывает гибель насекомых, истребляющих вредителей сада и огорода.

С выжженных мест уходят птицы, потерявшие свои гнезда.

На месте поджога нормальная жизнь растений и насекомых восстанавливается лишь через 5-6 лет, а часто не восстанавливается вообще!

И главное – палы сухой травы приводят к лесным и торфяным пожарам!

ИСТОЧНИК KP.RU