В Багратионовске грабители отняли у собутыльника макароны и упаковку куриных яиц

СЕГОДНЯ 14:50 2019-03-17T14:50:04+03:00

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В Багратионовском районе 27-летний парень пригласил в гости знакомых и пожалел об этом. После совместного распития алкогольных напитков 28–летний мужчина и женщины 25 и 26-ти лет, начали угрожать хозяину расправой и забрали DVD-плеер, пачку макарон и упаковку куриных яиц. С этой добычей троица (все как позже выяснилось, были неоднократно судимы) поспешила скрыться.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, полицейские установили местонахождение подозреваемых и задержали их. В ходе обыска был изъят плеер.

Возбуждено уголовное дело. За грабеж каждому из злоумышленников грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU