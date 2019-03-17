В Калининграде на ул. Челнокова сбили 14-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 15:29 2019-03-17T15:30:35+03:00

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В Калининграде сбили 14-летнего школьника. ДТП случилось на Сельме на улице Челнокова. Мальчик переходил дорогу по нерегулируемому переходу.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, ДТП случилось в субботу, 16 марта, около 10:20. За рулем «Фольксвагена» находился 47-летний мужчина.

Ребенок в результате аварии получил травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU