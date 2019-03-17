В Калининграде на ул. Челнокова сбили 14-летнего мальчика
Школьник переходил дорогу по «зебре»
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде сбили 14-летнего школьника. ДТП случилось на Сельме на улице Челнокова. Мальчик переходил дорогу по нерегулируемому переходу.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, ДТП случилось в субботу, 16 марта, около 10:20. За рулем «Фольксвагена» находился 47-летний мужчина.
Ребенок в результате аварии получил травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU