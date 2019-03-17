В Калининградской области пропал военнослужащий-контрактник

СЕГОДНЯ 18:15 2019-03-17T18:15:58+03:00

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Объявлен в розыск 23-летний Иван Колтунов, который исчез при неизвестных обстоятельствах. Как сообщается в группе «Поиск пропавших детей S.O.S» в соцсетях, он проходил срочную службу в Калининградской области в Балтийске и Гвардейске. Остался служить по контракту. Часть была расформирована.

При этом парень домой не вернулся, а из соцсетей удалился. Последний раз на контакт выходил 24 февраля 2017 года.

Иван Колтунов родился в селе Лосево, Воронежской области.

Рост 183-186, среднего телосложения, волосы русые, глаза карие.

Особые приметы: щель между верхними и нижними зубами, шрам от операции на аппендицит, маленькая родинка около пупка, на затылке розового цвета родимое пятно

Татуировки: на плече справа вензеля, на левой груди-группа крови 2(+), на правой или левой кисти-год рождения и стрела.

Всем, кто располагает информацией о его местонахождении - просьба звонить по телефонам: 02, 102, 112.

ИСТОЧНИК KP.RU