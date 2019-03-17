2019-03-17T18:15:58+03:00
Происшествия

В Калининградской области пропал военнослужащий-контрактник

Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: vk.com
Изменить размер текста:

Объявлен в розыск 23-летний Иван Колтунов, который исчез при неизвестных обстоятельствах. Как сообщается в группе «Поиск пропавших детей S.O.S» в соцсетях, он проходил срочную службу в Калининградской области в Балтийске и Гвардейске. Остался служить по контракту. Часть была расформирована.

При этом парень домой не вернулся, а из соцсетей удалился. Последний раз на контакт выходил 24 февраля 2017 года.

Иван Колтунов родился в селе Лосево, Воронежской области.

Рост 183-186, среднего телосложения, волосы русые, глаза карие.

Особые приметы: щель между верхними и нижними зубами, шрам от операции на аппендицит, маленькая родинка около пупка, на затылке розового цвета родимое пятно

Татуировки: на плече справа вензеля, на левой груди-группа крови 2(+), на правой или левой кисти-год рождения и стрела.

Всем, кто располагает информацией о его местонахождении - просьба звонить по телефонам: 02, 102, 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Советске откроется Музей ретро-автомобилей
В Калининграде на ул. Челнокова сбили 14-летнего мальчика
В Багратионовске грабители отняли у собутыльника макароны и упаковку куриных яиц
В Калининградской области оштрафовали 9 человек за поджоги травы
В Калининграде завершается прием заявок на конкурс по формированию Центров «серебряного» волонтерства
В Калининграде на Ленинском проспекте загорелся автомобиль «Вольво»
Бывшего нападающего "Балтики" рассмешил темнокожий в составе сборной России
В центре Калининграда обезвредили крупнокалиберный артснаряд
В Гурьевском районе автомобиль врезался в дерево и загорелся, пассажир погиб
В Калининграде и области продолжают поджигать мусор на открытых площадках
"Балтика" победила "Спартак-2", благодаря дублю полузащитника
Уехал на Емельянова: в Калининграде пропал 28-летний мужчина
Лайма Вайкуле рассказала, как ее ударило током на концерте в Калининграде
Алиханов отказал австрийскому инвестору, чтобы не оставить Калининградскую область без леса
Строительству французского завода по производству посуды под Черняховском помешала политика