В Калининградской области пропал военнослужащий-контрактник
Объявлен в розыск 23-летний Иван Колтунов, который исчез при неизвестных обстоятельствах. Как сообщается в группе «Поиск пропавших детей S.O.S» в соцсетях, он проходил срочную службу в Калининградской области в Балтийске и Гвардейске. Остался служить по контракту. Часть была расформирована.
При этом парень домой не вернулся, а из соцсетей удалился. Последний раз на контакт выходил 24 февраля 2017 года.
Иван Колтунов родился в селе Лосево, Воронежской области.
Рост 183-186, среднего телосложения, волосы русые, глаза карие.
Особые приметы: щель между верхними и нижними зубами, шрам от операции на аппендицит, маленькая родинка около пупка, на затылке розового цвета родимое пятно
Татуировки: на плече справа вензеля, на левой груди-группа крови 2(+), на правой или левой кисти-год рождения и стрела.
Всем, кто располагает информацией о его местонахождении - просьба звонить по телефонам: 02, 102, 112.
ИСТОЧНИК KP.RU