Матч «Балтика» - «Спартак-2» стал одним из самых посещаемых в 27-м туре ФНЛ

СЕГОДНЯ 10:29 2019-03-18T10:30:44+03:00

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Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг городов и матчей Футбольной Национальной Лиги по итогам 27-го тура, прошедшего 16 и 17 марта.

В первую тройку по посещаемости в туре вошли матчи в Волгограде, Нижнем Новгороде и Калининграде.

На матче в Калининграде между футбольными клубами "Балтика" и "Спартак-2", в котором хозяева победили со счетом 2:0, присутствовали 5 тысяч 447 зрителей. Эта игра стала третьей по посещаемости в 27-м туре. Сейчас "Балтика" находится на 16 месте в турнирной таблице ФНЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU