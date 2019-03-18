Калининград примет юниорский чемпионат Европы по регби
Россия впервые в истории отечественного спорта примет юниорские соревнования по регби-15 среди сборных из стран Европы. В Калининград приедут команды из Грузии, Испании, Германии, Португалии, Бельгии, Нидерландов, Румынии и России.
Как сообщает министерство спорта Калининградской области, 19 матчей пройдут на трех аренах — стадионах «Сельма» и «Локомотив», арена «Калининград» на острове.
Игровые дни запланированы на 14, 17 и 20 апреля. Уже известно, что матчем открытия станет встреча Россия-Румыния на «Сельме». В Калининграде будет разыграна четвертьфинальная, полуфинальная и финальная стадия, определяющая расстановку на местах с первого по восьмое.
Полностью расписание игр ЗДЕСЬ.
Информация о билетной программе будет озвучена позже.
ИСТОЧНИК KP.RU