В Калининграде открылся фестиваль "Баховские дни"

СЕГОДНЯ 10:46 2019-03-18T10:46:51+03:00

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В Кафедральном соборе Калининграда в воскресенье, 17 марта, открылся музыкальный фестиваль "Баховские дни".

Как сообщило агентство ТАСС, фестиваль, приуроченный к очередной годовщине со дня рождения Иоганна Себастьяна Баха, продлится шесть дней. За это время Калининграде выступят виртуозы из России и Словакии.

- Первые "Баховские дни" в историческом Кафедральном соборе на острове Иммануила Канта, названного в честь знаменитого немецкого философа и земляка Баха, собрали в Калининграде ярких и знаменитых музыкантов, пропагандистов творчества гения духовной музыки из городов России, а также из Словакии, - подчеркнули в пресс-службе Кафедрального собора.

ИСТОЧНИК KP.RU