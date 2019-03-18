Матроса Балтфлота оштрафовали за оскорбление сослуживца
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В Балтийске осудили служащего Балтфлота за оскорбление сослуживца. Об этом сообщает пресс-служба Военного следственного управления СК.
Инцидент произошел на борту сторожевого корабля «Ярослав Мудрый». Матрос несколько раз ударил своего сослуживца, который, по его мнению, ненадлежащее исполнял свои обязанности.
Обвиняемый раскаялся в содеянном и выплатил потерпевшему компенсацию. Суд оштрафовал его на 15 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU