Матроса Балтфлота оштрафовали за оскорбление сослуживца

СЕГОДНЯ 10:53 2019-03-18T10:53:26+03:00

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В Балтийске осудили служащего Балтфлота за оскорбление сослуживца. Об этом сообщает пресс-служба Военного следственного управления СК.

Инцидент произошел на борту сторожевого корабля «Ярослав Мудрый». Матрос несколько раз ударил своего сослуживца, который, по его мнению, ненадлежащее исполнял свои обязанности.

Обвиняемый раскаялся в содеянном и выплатил потерпевшему компенсацию. Суд оштрафовал его на 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU