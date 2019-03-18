В Зеленоградске ночью горел дом довоенной постройки
Пожар случился на улице Ткаченко
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В ночь на понедельник 18 марта в Зеленоградске случился пожар в подъезде жилого двухэтажного дома довоенной постройки. На часах было 00:05, когда поступило сообщение о возгорании на улице Ткаченко.
Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, горело деревянное перекрытие между первым и вторым этажами и электропроводка.
О пострадавших не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU