Уволился председатель комитета городского хозяйства Калининграда

СЕГОДНЯ 11:31 2019-03-18T11:42:51+03:00

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Игорь Билич покинул пост заместителя главы администрации, председателя комитета городского хозяйства администрации Калининграда. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Исполнять обязанности председателя комитета назначен Александр Купцов, ранее занимавший пост начальника управления жилищного и коммунального хозяйства

Купцов в администрации Калининграда работает более 7 лет, в должности заместителя председателя комитета, начальника управления - с сентября 2012 года.

ИСТОЧНИК KP.RU