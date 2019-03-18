Уволился председатель комитета городского хозяйства Калининграда
Игорь БиличФото: Иван МАРКОВ
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Игорь Билич покинул пост заместителя главы администрации, председателя комитета городского хозяйства администрации Калининграда. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Исполнять обязанности председателя комитета назначен Александр Купцов, ранее занимавший пост начальника управления жилищного и коммунального хозяйства
Купцов в администрации Калининграда работает более 7 лет, в должности заместителя председателя комитета, начальника управления - с сентября 2012 года.
ИСТОЧНИК KP.RU