2019-03-18T12:03:40+03:00
Общество

В Калининграде отключено электричество на 17-ти улицах

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде в течение дня не будет света в домах на 17-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 12 часов света не будет в домах на Балтийское шоссе 110 (школа № 9), 112, 114, 116, ул. Карташева 1-5, 4-4в, 6-6в, 12, пер. Карташева 2-10, 7, ул. Белинского 44, пер. Алданский 3, ул. Аральская 7, 8, ул. Лужская 10а, ул. 2-я Алтайская 5.

До 13 часов света не будет в Московском районе на ул. Багратиона 49, ул. Б. Хмельницкого 61а, 61б, ул. Подп. Половца 2.

В Ленинградском районе энергоснабжение отключено до 18 часов на ул. Гражданской 3-5, 22, ул. Ярославской 2а, 2б, 5, 7-15, ул. Фрунзе 31. До 22:00 в этом районе электричества не будет на ул. Ген. Озерова 2, 20-24, 21а, 24а, 26-28, 26а, 30, ул. Горького 1-17, 2а, 4, 10-14, ул. Юношеской 2-4, 2а, 6-8б, 10-16, в пер. Партизанском 1-5

ИСТОЧНИК KP.RU

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