Музей Мирового океана опубликовал программу празднования Дня воды
В Музее Мирового океана готовятся к празднованию Дня воды. В программе интерактивные занятия, игра-викторина, мастер-классы и другое.
Как рассказали в музее, праздник отмечают ежегодно в марте. В этом году он пройдет 20 и 22 марта.
В рамках праздника пройдет выставка-конкурс детских художественных работ «Капля. Море. Океан».
Программа праздника
20 марта
Конгресс-холл
11.00 – 11.40
– познавательно-развлекательная программа «Путешествие маленькой капельки» для детей 7-12 лет (запись по телефонам 34-02-44, 53-17-44);
– награждение победителей конкурса художественных работ «Капля. Море. Океан».
11.40 – 12.30
– музейные занятия и мастер-классы:
«Лаборатория воды».
«Путешествие по пляжам мира».
«Три состояния воды».
«Морские сказки». Пальчиковая игра. Ребята изготовят игрушку, основанную на оптической иллюзии;
– «Всероссийский экологический урок: моря России». Музей Мирового океана присоединится к Всероссийскому экологическому уроку. На занятии ребята познакомятся с разнообразием морей России и необходимостью их сохранения.
– «Болото Целау – заповедная территория». Рассказ о важности сохранения болот как основы экологического равновесия.
Экспозиция «Глубина»
11.00 – 15.30 – дегустация воды, анализ проб воды.
22 марта
Интеллектуальный марафон «Океаномания»
14.30 – 15.00 встреча и регистрация участников;
15.00 –16.00 Финал интеллектуального марафона «Океаномания».
ИСТОЧНИК KP.RU