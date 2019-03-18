2019-03-18T12:06:17+03:00
Звезды

Музей Мирового океана опубликовал программу празднования Дня воды

Гостей ждут 20 и 22 марта
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Музее Мирового океана готовятся к празднованию Дня воды. В программе интерактивные занятия, игра-викторина, мастер-классы и другое.

Как рассказали в музее, праздник отмечают ежегодно в марте. В этом году он пройдет 20 и 22 марта.

В рамках праздника пройдет выставка-конкурс детских художественных работ «Капля. Море. Океан».

Программа праздника

20 марта

Конгресс-холл

11.00 – 11.40

– познавательно-развлекательная программа «Путешествие маленькой капельки» для детей 7-12 лет (запись по телефонам 34-02-44, 53-17-44);

– награждение победителей конкурса художественных работ «Капля. Море. Океан».

11.40 – 12.30

– музейные занятия и мастер-классы:

«Лаборатория воды».

«Путешествие по пляжам мира».

«Три состояния воды».

«Морские сказки». Пальчиковая игра. Ребята изготовят игрушку, основанную на оптической иллюзии;

– «Всероссийский экологический урок: моря России». Музей Мирового океана присоединится к Всероссийскому экологическому уроку. На занятии ребята познакомятся с разнообразием морей России и необходимостью их сохранения.

– «Болото Целау – заповедная территория». Рассказ о важности сохранения болот как основы экологического равновесия.

Экспозиция «Глубина»

11.00 – 15.30 – дегустация воды, анализ проб воды.

22 марта

Интеллектуальный марафон «Океаномания»

14.30 – 15.00 встреча и регистрация участников;

15.00 –16.00 Финал интеллектуального марафона «Океаномания».

ИСТОЧНИК KP.RU

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