В Калининграде с осужденного за взятку пристава взыскали 30 тысяч в доход государства

СЕГОДНЯ 12:08 2019-03-18T12:08:59+03:00

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В Калининграде с осужденного за взяточничество взыскали полученные деньги в доход государства. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Ранее судебный пристав Дубилевич был признан виновным в получении взятки и получил 4,5 года колонии строгого режима. После этого прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании в доход государства полученной им взятки в размере 30 тысяч рублей.

Мировой судья удовлетворил требования прокурора и взыскал с Дубилевича 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU