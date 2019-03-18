В Калининграде с осужденного за взятку пристава взыскали 30 тысяч в доход государства
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде с осужденного за взяточничество взыскали полученные деньги в доход государства. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Ранее судебный пристав Дубилевич был признан виновным в получении взятки и получил 4,5 года колонии строгого режима. После этого прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании в доход государства полученной им взятки в размере 30 тысяч рублей.
Мировой судья удовлетворил требования прокурора и взыскал с Дубилевича 30 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU