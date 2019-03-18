Калининградцу не разрешили ввезти в область 18 кг лука и картофеля из Литвы
Калининградский Россельхознадзор пресек незаконный ввоз в область лука и картофеля из Литвы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
Житель области купил в Литве 18 килограммов репчатого лука и картофеля. На погранпереходе в Советске он узнал, что лук и картофель – это подкарантинная продукция, и должна ввозиться при наличии фитосанитарного сертификата. Которого у него не оказалось.
- Управление Россельхознадзора напоминает: без сопровождения фитосанитарным сертификатом разрешается ввоз на территорию РФ плодовоовощной продукции общим весом не более 5 килограммов, кроме семенного материала, посадочного материала и картофеля, ввоз которых может быть осуществлен только при наличии фитосанитарного сертификата, - заявили в пресс-службе Россельхознадзора.
ИСТОЧНИК KP.RU