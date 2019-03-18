2019-03-18T12:18:32+03:00
Общество

Калининградцу не разрешили ввезти в область 18 кг лука и картофеля из Литвы

Виктор Сергеев
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..Фото: Пресс-служба Россельхознадзора по Калининградской области
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Калининградский Россельхознадзор пресек незаконный ввоз в область лука и картофеля из Литвы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Житель области купил в Литве 18 килограммов репчатого лука и картофеля. На погранпереходе в Советске он узнал, что лук и картофель – это подкарантинная продукция, и должна ввозиться при наличии фитосанитарного сертификата. Которого у него не оказалось.

- Управление Россельхознадзора напоминает: без сопровождения фитосанитарным сертификатом разрешается ввоз на территорию РФ плодовоовощной продукции общим весом не более 5 килограммов, кроме семенного материала, посадочного материала и картофеля, ввоз которых может быть осуществлен только при наличии фитосанитарного сертификата, - заявили в пресс-службе Россельхознадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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