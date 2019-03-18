Калининградка отсудила 180 тысяч за залитую водой квартиру

СЕГОДНЯ 12:34 2019-03-18T12:35:41+03:00

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В Калининграде владелица залитой водой квартиры отсудила возмещение ущерба. Об этом сообщает пресс-служба Московского районного суда.

Летом 2018 года женщина увидела, что по потолку и стенам течет вода. Она пошла к соседям сверху, однако дверь никто не открыл. Позже управляющая компания установила, что затопление произошло, так как лопнул гибкий шланг подводки к стиральной машине.

Соседка добровольно возмещать ущерб отказалась и дело начал рассматривать суд.

В результате Московский районный суд решил взыскать с владелицы квартиры материальный ущерб в размере 166 844 рубля, расходы на оплату заключения специалиста – 9 000 рублей, расходы на оплату государственной пошлины – 4 536,88 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU