На Верхнем озере заметили лебедя с леской, которая впилась в лапу

СЕГОДНЯ 12:35 2019-03-18T12:35:27+03:00

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Лебедя, которому нужна помощь, заметили в Калининграде на Верхнем озере около отеля «Меркурии». В группе «Приют-передержка «Клюквенное» сообщается, что у лебеденка лапа перетянута леской, которая впилась глубоко, почти до кости.

Волонтеры побывали на месте, сумели сфотографировать лебедя.

- Лапа сильно повреждена, птица в воде, взять птицу с воды невозможно, - говорят волонтеры – Если лебедя не выловить, то он лишится лапы.

Зоозащитники решают, как изловить птицу, чтобы помочь ей.

ИСТОЧНИК KP.RU