В Нестеровском районе «Мерседес» съехал в кювет и опрокинулся на крышу
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Нестеровском районе в результате ДТП пострадал водитель «Мерседеса». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД,
Авария произошла на 6 километре автодороги «Чистые Пруды – Гусев – Ольховатка». 43 – летний водитель «Мерседеса» превысил скорость, не справился с управлением и съехал в кювет. После этого автомобиль опрокинулся на крышу.
В результате ДТП водитель получил телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU