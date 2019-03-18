В Нестеровском районе «Мерседес» съехал в кювет и опрокинулся на крышу

СЕГОДНЯ 12:39 2019-03-18T12:39:50+03:00

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В Нестеровском районе в результате ДТП пострадал водитель «Мерседеса». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД,

Авария произошла на 6 километре автодороги «Чистые Пруды – Гусев – Ольховатка». 43 – летний водитель «Мерседеса» превысил скорость, не справился с управлением и съехал в кювет. После этого автомобиль опрокинулся на крышу.

В результате ДТП водитель получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU