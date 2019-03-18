2019-03-18T13:04:12+03:00
Звезды

В Калининграде ищут открытки и предметы, связанные со зданием Биржи

Музей изобразительных искусств расширяет коллекцию и готовится издать альбом
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Калининградский областной музей изобразительных искусств
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Музей изобразительных искусств в Калининграде объявил о сборе артефактов, связанных с разными этапами истории кенигсбергской Биржи – старинного здания на Ленинском проспекте, которое многие горожане помнят как ДК моряков.

Как рассказали в музее, ценностью может стать все, что связано с жизнью здания в разные периоды XIX-XX века. Это почтовые открытки, посуда, декор времен Кенигсберга, атрибуты ДКМ, предметы из «Бригантины» и казино «Монетного двора».

В музее задумали издать альбом к 145-летнему юбилею здания Биржи в 2020 году.

- К юбилею мы были бы счастливы расширить коллекцию с помощью горожан. Мы с благодарностью примем в дар или на хранение любые артефакты, а также запечатлеем их на страницах альбома, - говорит директор Музея изобразительных искусств Галина Заболотская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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