В Калининграде ищут открытки и предметы, связанные со зданием Биржи
Музей изобразительных искусств в Калининграде объявил о сборе артефактов, связанных с разными этапами истории кенигсбергской Биржи – старинного здания на Ленинском проспекте, которое многие горожане помнят как ДК моряков.
Как рассказали в музее, ценностью может стать все, что связано с жизнью здания в разные периоды XIX-XX века. Это почтовые открытки, посуда, декор времен Кенигсберга, атрибуты ДКМ, предметы из «Бригантины» и казино «Монетного двора».
В музее задумали издать альбом к 145-летнему юбилею здания Биржи в 2020 году.
- К юбилею мы были бы счастливы расширить коллекцию с помощью горожан. Мы с благодарностью примем в дар или на хранение любые артефакты, а также запечатлеем их на страницах альбома, - говорит директор Музея изобразительных искусств Галина Заболотская.
ИСТОЧНИК KP.RU