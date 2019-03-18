На территории ветропарка в Ушаково нашли артиллерийский снаряд
Изменить размер текста:
Военные саперы обезвредили артиллерийский снаряд в ветропарке в районе поселка Ушаково. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.
Боеприпас был обнаружен при проведении работ на территории «Ушаковской ветряной электростанции». Саперы вывезли крупнокалиберный снаряд на полигон, где он будет уничтожен методом подрыва.
- Обезвреживание взрывоопасных предметов в районах области, где в годы войны проходила Восточно-Прусская наступательная операция, проводится группами разминирования практически ежедневно, - сообщили в пресс-службе флота.
ИСТОЧНИК KP.RU