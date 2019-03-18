На территории ветропарка в Ушаково нашли артиллерийский снаряд

СЕГОДНЯ 13:06 2019-03-18T13:06:42+03:00

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Военные саперы обезвредили артиллерийский снаряд в ветропарке в районе поселка Ушаково. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

Боеприпас был обнаружен при проведении работ на территории «Ушаковской ветряной электростанции». Саперы вывезли крупнокалиберный снаряд на полигон, где он будет уничтожен методом подрыва.

- Обезвреживание взрывоопасных предметов в районах области, где в годы войны проходила Восточно-Прусская наступательная операция, проводится группами разминирования практически ежедневно, - сообщили в пресс-службе флота.

ИСТОЧНИК KP.RU