В аэропорту «Храброво» на четверть вырос пассажиропоток

СЕГОДНЯ 13:08 2019-03-18T13:10:09+03:00

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Пассажиропоток аэропорта «Храброво» с начала 2019 года вырос более чем на четверть. Об этом сообщает пресс-служба калининградского аэропорта.

С начала года услугами аэропорта воспользовались в общей сложности 272 971 пассажир, что на 27,4% больше, чем за два месяца прошлого года. На внутренних воздушных линиях пассажиропоток вырос на 24,2% и составил 257 722 человека. На международных рейсах было обслужено 15 249 пассажиров, что более чем в два раза превышает показатель января-февраля 2018 года.

Количество самолетовылетов в первые два месяца 2019 года выросло на 25% - до 1 424. Увеличился с начала года и грузопоток - на 11,3%, за первые два месяца было обработано 1 137,275 тонн груза и почты.

ИСТОЧНИК KP.RU