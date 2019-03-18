В Калининграде провели ямочный ремонт на 12-ти улицах

СЕГОДНЯ 13:16 2019-03-18T13:19:16+03:00

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На прошлой неделе в Калининграде был проведен ямочный ремонт на 12-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В частности, появившиеся ямы были отремонтированы на улицах Гостиной, Свободной, Карла Маркса, Бассейной, Пугачёва, Димитрова, Брамса, Чайковского, Литовском Валу, Комсомольской, Красной и Леонова.

- Сезон активного ремонта калининградских дорог ещё не открыт, и начнется, по предварительным прогнозам, в конце этой недели, с наступлением устойчивой тёплой погоды. Тем не менее, для устранения аварийности, постоянно ведутся работы в местах разрушения дорожного полотна, - заявили в пресс-службе мэрии Калининграда.

ИСТОЧНИК KP.RU