Драмтеатр открыл гастроли в Минске

СЕГОДНЯ 13:33 2019-03-18T15:30:57+03:00

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За 10 дней на сцене Белорусского государственного академического музыкального театра будет показано 11 взрослых и детских спектаклей. На пресс-конференции худрук Михаил Андреев рассказал журналистам о гастрольной афише, которая представляет минчанам спектакли разных жанров, поставленные режиссерами разных школ.

А уже вечером всех ждал успех. Давали "Лорд Фаунтлерой" (12+), поставленный народным артистом РФ Михаилом Салесом. В этом году спектаклю исполняется 10 лет, и все эти годы его сопровождают аншлаги. После спектакля актер Анатолий Лукин отметил: "Зал был тяжелый, настороженный... Пришлось нам немного попотеть, чтобы он ожил и захлопал!" Хозяева сцены говорили, что не помнят таких долгих оваций. А зрители давали интервью о великолепной игре актеров и о том, что придут еще.

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ИСТОЧНИК KP.RU