Пьяный калининградец устроил дебош в поезде в Карелии
.Фото: Александр Подгорчук
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В Карелии задержали жителя Калининградской области за нарушение общественного порядка в поезде дальнего следования. Об этом сообщает пресс-служба Северо-западного управления на транспорте МВД.
59-летний пьяный калининградец устроил дебош в поезде «Мурманск – Санкт-Петербург».
На станции Сегежа нарушителя задержали и сняли с поезда. На мужчину завели административное дело, ему грозит до 15 суток административного ареста.
ИСТОЧНИК KP.RU