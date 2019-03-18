Пьяный калининградец устроил дебош в поезде в Карелии

СЕГОДНЯ 14:29 2019-03-18T14:31:59+03:00

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В Карелии задержали жителя Калининградской области за нарушение общественного порядка в поезде дальнего следования. Об этом сообщает пресс-служба Северо-западного управления на транспорте МВД.

59-летний пьяный калининградец устроил дебош в поезде «Мурманск – Санкт-Петербург».

На станции Сегежа нарушителя задержали и сняли с поезда. На мужчину завели административное дело, ему грозит до 15 суток административного ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU