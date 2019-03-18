2019-03-18T14:31:59+03:00
Общество

Пьяный калининградец устроил дебош в поезде в Карелии

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В Карелии задержали жителя Калининградской области за нарушение общественного порядка в поезде дальнего следования. Об этом сообщает пресс-служба Северо-западного управления на транспорте МВД.

59-летний пьяный калининградец устроил дебош в поезде «Мурманск – Санкт-Петербург».

На станции Сегежа нарушителя задержали и сняли с поезда. На мужчину завели административное дело, ему грозит до 15 суток административного ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининградской области беременным женщинам дадут бесплатные путевки в санаторий
В поселке Сазоновка под Калининградом может появиться крематорий
За трое суток в Калининградской области задержали 19 пьяных водителей
Драмтеатр открыл гастроли в Минске
Около гимназии №40 установят знаки «Остановка запрещена»
В Калининграде провели ямочный ремонт на 12-ти улицах
В аэропорту «Храброво» на четверть вырос пассажиропоток
На территории ветропарка в Ушаково нашли артиллерийский снаряд
В Калининграде ищут открытки и предметы, связанные со зданием Биржи
В Нестеровском районе «Мерседес» съехал в кювет и опрокинулся на крышу
На Верхнем озере заметили лебедя с леской, которая впилась в лапу
Калининградка отсудила 180 тысяч за залитую водой квартиру
Калининградцу не разрешили ввезти в область 18 кг лука и картофеля из Литвы
В Калининграде с осужденного за взятку пристава взыскали 30 тысяч в доход государства
Музей Мирового океана опубликовал программу празднования Дня воды
Вечером в центре Калининграда не будет работать уличное освещение
В Калининграде отключено электричество на 17-ти улицах
В Калининграде не работают светофоры на двух перекрестках
Уволился председатель комитета городского хозяйства Калининграда
В Зеленоградске ночью горел дом довоенной постройки
Матроса Балтфлота оштрафовали за оскорбление сослуживца
В Калининграде открылся фестиваль "Баховские дни"
Калининград примет юниорский чемпионат Европы по регби