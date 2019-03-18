За трое суток в Калининградской области задержали 19 пьяных водителей

СЕГОДНЯ 14:41 2019-03-18T14:41:54+03:00

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В течение трех дней в Калининградской области проходила операция «Нетрезвый водитель». За это время инспекторы ГИБДД выявили 19 водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД.

Один из задержанных водителей был пойман на повторном пьяном вождении, ему теперь грозит уголовная ответственность.

Госавтоинспекция Калининградской области призывает граждан сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону горячей линии «Нетрезвый водитель»: 8(4012)552-811.

ИСТОЧНИК KP.RU