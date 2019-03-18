2019-03-18T15:34:13+03:00
Общество

В поселке Сазоновка под Калининградом может появиться крематорий

На его строительство потребуется 3 года
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Проект крематорияПроект крематорияФото: мэрия Калининграда
Изменить размер текста:

В поселке Сазоновка Гурьевского района могут построить крематорий с колумбарием. Об этом в понедельник 18 марта сообщила пресс-служба мэрии Калининграда, уточнив, что построен крематорий на том же месте, где сейчас располагается кладбище.

- О том, что его необходимо строить говорят много лет, но каждый раз, когда в городской черте власти подбирали для него место, жители восставали против, - сообщает пресс-служба. - По закону он должен иметь санитарно-защитную зону 500 метров. Ее можно уменьшить до 250 метров, если использовать современное оборудование и системы очистки.

В случае, если решение о строительстве в Сазоновке будет принято окончательно, то на его возведение понадобится 3 года. Объектом займется концессионер, который безвозмездно передаст крематорий городу после того, как отобьет свои затраты.

Напомним, ранее крематорий пытались разместить на улице Петрозаводской и в районе Прибрежного. Но против стройки выступили жители этих районов. В то же время, по результатам соцопроса, 70% калининградцев считают, что крематорий городу нужен.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининградской области беременным женщинам дадут бесплатные путевки в санаторий
За трое суток в Калининградской области задержали 19 пьяных водителей
Пьяный калининградец устроил дебош в поезде в Карелии
Драмтеатр открыл гастроли в Минске
Около гимназии №40 установят знаки «Остановка запрещена»
В Калининграде провели ямочный ремонт на 12-ти улицах
В аэропорту «Храброво» на четверть вырос пассажиропоток
На территории ветропарка в Ушаково нашли артиллерийский снаряд
В Калининграде ищут открытки и предметы, связанные со зданием Биржи
В Нестеровском районе «Мерседес» съехал в кювет и опрокинулся на крышу
На Верхнем озере заметили лебедя с леской, которая впилась в лапу
Калининградка отсудила 180 тысяч за залитую водой квартиру
Калининградцу не разрешили ввезти в область 18 кг лука и картофеля из Литвы
В Калининграде с осужденного за взятку пристава взыскали 30 тысяч в доход государства
Музей Мирового океана опубликовал программу празднования Дня воды
Вечером в центре Калининграда не будет работать уличное освещение
В Калининграде отключено электричество на 17-ти улицах
В Калининграде не работают светофоры на двух перекрестках
Уволился председатель комитета городского хозяйства Калининграда
В Зеленоградске ночью горел дом довоенной постройки
Матроса Балтфлота оштрафовали за оскорбление сослуживца
В Калининграде открылся фестиваль "Баховские дни"
Калининград примет юниорский чемпионат Европы по регби