В поселке Сазоновка под Калининградом может появиться крематорий

СЕГОДНЯ 15:32 2019-03-18T15:34:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В поселке Сазоновка Гурьевского района могут построить крематорий с колумбарием. Об этом в понедельник 18 марта сообщила пресс-служба мэрии Калининграда, уточнив, что построен крематорий на том же месте, где сейчас располагается кладбище.

- О том, что его необходимо строить говорят много лет, но каждый раз, когда в городской черте власти подбирали для него место, жители восставали против, - сообщает пресс-служба. - По закону он должен иметь санитарно-защитную зону 500 метров. Ее можно уменьшить до 250 метров, если использовать современное оборудование и системы очистки.

В случае, если решение о строительстве в Сазоновке будет принято окончательно, то на его возведение понадобится 3 года. Объектом займется концессионер, который безвозмездно передаст крематорий городу после того, как отобьет свои затраты.

Напомним, ранее крематорий пытались разместить на улице Петрозаводской и в районе Прибрежного. Но против стройки выступили жители этих районов. В то же время, по результатам соцопроса, 70% калининградцев считают, что крематорий городу нужен.

ИСТОЧНИК KP.RU