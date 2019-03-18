В Калининградской области беременным женщинам дадут бесплатные путевки в санаторий
В Калининградской области беременным женщинам предоставят бесплатные путевки в санаторий. Соответствующие поправки в региональный закон «О защите прав и законных интересов ребенка в Калининградской области» были утверждены на заседании социального комитета Облдумы в понедельник, 18 марта.
Как рассказала депутатам министр социальной политики Анжелика Майстер, основанием для получения путевки станет направление государственного медицинского учреждение, в котором женщина находится под наблюдением в период беременности.
Санитарное лечение будет проходить в оздоровительном центре «Мечта» в Светлогорске в течение 12 дней. На эти цели уже предусмотрели 2,1 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU