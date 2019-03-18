Калининградской области не хватает федеральных субсидий, чтобы оперативно приобретать квартиры для детей-сирот

СЕГОДНЯ 16:19 2019-03-18T16:20:33+03:00

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Также в регионе уже наблюдается дефицит застройщиков, желающих участвовать в проводимых правительством торгах на приобретение квартир для сирот. Об этом на заседании социального комитета е Облдумы рассказала министр социальной политики Анжелика Майстер.

По ее словам, сейчас в области в очереди на получение жилья стоят более 2200 жителей из категории детей-сирот. При этом, ежегодно добавляется еще около 120 очередников.

Спикер Облдумы Марина Оргеева предложила вынести этот вопрос на заседание Парламентской ассоциации Северо-Запада России, чтобы от лица ассоциации просить федеральный центр увеличить субсидии регионам на решение проблемы жилья для детей-сирот.

- Самостоятельно нам не справиться. А если федеральный бюджет на эти цели будет давать больше денег, то и мы выделим дополнительные средства. И тогда вопрос сдвинется с мертвой точки, - сказала Оргеева.

ИСТОЧНИК KP.RU