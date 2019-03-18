2019-03-18T17:02:15+03:00
Общество

Для укрепления имиджа России: парусник «Седов» готовится к кругосветному плаванию

Поход посвятят 200-летию открытия Антарктиды
Александр КАТЕРУША
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..Фото: пресс-служба БГА РФ
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Первое заседание оргкомитета по подготовке и проведению в 2019-2020 годах кругосветной экспедиции учебно-парусных судов Росрыболовства – «Седов», «Крузенштерн» и «Паллада» провели в министерстве сельского хозяйства России. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза.

Грядущий поход будет посвящен 200-летию открытия Антарктиды, часть маршрута повторит экспедицию первооткрывателей ледяного материка Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.

По словам министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, кругосветное плавание «станет хорошим примером для воспитания нашей молодежи».

- Экспедиция будет способствовать развитию партнерских отношений России с зарубежными странами, укреплению ее имиджа на международной арене, расширению гуманитарного и культурного сотрудничества, – отметил министр.

Известно, что российские суда выступят послами мира: под их парусами пройдут мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В рамках экспедиции парусники «Седов» и «Паллада» совершат кругосветные плавания, а для барка «Крузенштерн» будет проложен трансатлантический маршрут. Начало экспедиции запланировано на ноябрь-декабрь 2019 года: парусники примерно в одно время выйдут из Кронштадта, Владивостока и Калининграда. Завершится плавание в конце 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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