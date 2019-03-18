В Гусеве сын избил мать и сломал ей челюсть
Изменить размер текста:
На жителя Гусева завели уголовное дело за избиение матери. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
27-летний мужчина поругался с матерью и набросился на нее с кулаками. Врачи диагностировали у нее перелом челюсти.
Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.
ИСТОЧНИК KP.RU