2019-03-18T17:04:00+03:00
Общество

В Гусеве сын избил мать и сломал ей челюсть

Виктор Сергеев
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На жителя Гусева завели уголовное дело за избиение матери. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

27-летний мужчина поругался с матерью и набросился на нее с кулаками. Врачи диагностировали у нее перелом челюсти.

Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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