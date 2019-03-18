СЕГОДНЯ 17:08 2019-03-18T17:09:20+03:00

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В Калининграде управляющая компания задолжала работникам 255 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе проверки прокуратура установила, что ООО «Калининградская ремонтная управляющая организация «Ассоциация собственников жилья» не выплатило троим работникам зарплату на общую сумму 255 тысяч рублей.

На компанию завели административное дело и оштрафовали на 40 тысяч рублей. также прокурор Ленинградского района подал иск в суд о взыскании задолженности по зар плате.

ИСТОЧНИК KP.RU