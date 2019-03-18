Кошачий светофор в Зеленоградске больше не работает

СЕГОДНЯ 17:17 2019-03-18T17:17:41+03:00

Тот самый кошачий светофор в Зеленоградске. Фото: Группа "Подслушано Зеленоградск" в "ВКонтакте"

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В Зеленоградске светофор, который в народе прозвали кошачьим, перевели в стандартный режим работы. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, отметив, что кошачье оформление (наклейки в виде котов) нарушало установленные ГОСТом требования.

В пресс-службе отметили, что представители администрации Зеленоградска поступили правильно, убрав наклейки со светофора, не дожидаясь реакции ГИБДД.

Напомним, кошачий светофор появился в начале марта в Зеленоградске на улице Тургенева напротив сквера королевы Луизы.

В социальных сетях началось активное обсуждение новинки. Одни умилялись и восхищались, другие выступали категорически против, аргументируя тем, что светофоры должны быть установлены по ГОСТу.

ИСТОЧНИК KP.RU