2019-03-18T17:56:09+03:00
Спорт

Калининградец выиграл две золотые медали чемпионата России по борьбе спорта глухих

Соревнования прошли в Мордовии
Александр КАТЕРУША
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..Фото: министерство спорта Калининградской области
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Саранск принял чемпионат России – соревновались спортсмены с нарушением слуха. Участвовали 150 представителей вольного и греко-римского стиля из 20 регионов страны.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, впервые в турнире принял участие чемпион мира по вольной борьбе 2011 года Алексей Шемаров.

Сообщается, что калининградец прошел необходимую медицинскую аттестацию и выступил среди соперников массой до 130 кг в греко-римском стиле и среди оппонентов не тяжелее 125 кг в вольной борьбе.

Алексей не проиграл ни одного поединка из 9. Эти победы принесли спортсмену не только два золота, но и гарантированное попадание в состав сборной России для участия в чемпионате Европы по вольной и греко-римской борьбе спорта глухих, который осенью примет белорусский Гомель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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