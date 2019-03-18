Калининградец выиграл две золотые медали чемпионата России по борьбе спорта глухих
Саранск принял чемпионат России – соревновались спортсмены с нарушением слуха. Участвовали 150 представителей вольного и греко-римского стиля из 20 регионов страны.
Как сообщает министерство спорта Калининградской области, впервые в турнире принял участие чемпион мира по вольной борьбе 2011 года Алексей Шемаров.
Сообщается, что калининградец прошел необходимую медицинскую аттестацию и выступил среди соперников массой до 130 кг в греко-римском стиле и среди оппонентов не тяжелее 125 кг в вольной борьбе.
Алексей не проиграл ни одного поединка из 9. Эти победы принесли спортсмену не только два золота, но и гарантированное попадание в состав сборной России для участия в чемпионате Европы по вольной и греко-римской борьбе спорта глухих, который осенью примет белорусский Гомель.
ИСТОЧНИК KP.RU