В агентстве по делам молодежи Калининградской области сменился руководитель

СЕГОДНЯ 19:06 2019-03-18T19:06:58+03:00

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Денис Калиновский возглавил Агентство по делам молодежи Калининградской области. Как сообщает пресс-служба областного правительства, соответствующее распоряжение подписал губернатор Антон Алиханов.

С 22 января 2018 года Калиновский занимал должность замруководителя агентства по делам молодежи. Руководила структурой Татьяна Васильева.

Денис Калиновский родился 29 апреля 1987 года в Калининграде. Окончил ГГТУ в 2009 году. С 2009 по 2010 годы проходил службу в Президентском полку ФСО России.

С 2015 по 2018 годы занимал должность помощника губернатора Калининградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU