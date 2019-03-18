2019-03-18T19:12:26+03:00
Общество

Калининградцам предложили выбрать название для прудов в Южном парке

Опрос на сайте мэрии проходит до 15 апреля
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: мэрия Калининграда
Изменить размер текста:

На сайте администрации проходит опрос по выбору названия для прудов, которые расположены в Южном парке. Инициатором выступила городская топонимическая комиссия. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Вот варианты названий:

- «Пруды Южные»;

- «Пруды Тихие»;

- «Пруды Железнодорожные».

Название, набравшее наибольшее количество голосов, будет представлено членам топонимической комиссии для обсуждения.

Голосование продлится до 15 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Калининградцу грозит 20 лет за 720 доз карфентанила
В пятницу калининградцев приглашают пройти бесплатное флюорографическое обследование
Калининградец поругался с женой и выместил злобу на автомобиле тещи
Малообеспеченным калининградцам помогут купить цифровую телеприставку
В Гвардейске продавщица магазина присвоила свыше 100 тысяч рублей
В агентстве по делам молодежи Калининградской области сменился руководитель
Калининградец выиграл две золотые медали чемпионата России по борьбе спорта глухих
Кошачий светофор в Зеленоградске больше не работает
В Калининграде управляющая компания задолжала работникам 255 тысяч рублей
В Гусеве сын избил мать и сломал ей челюсть
Для укрепления имиджа России: парусник «Седов» готовится к кругосветному плаванию
Калининградской области не хватает федеральных субсидий, чтобы оперативно приобретать квартиры для детей-сирот
В Калининградской области беременным женщинам дадут бесплатные путевки в санаторий
В поселке Сазоновка под Калининградом может появиться крематорий
За трое суток в Калининградской области задержали 19 пьяных водителей
Пьяный калининградец устроил дебош в поезде в Карелии