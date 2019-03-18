Калининградцам предложили выбрать название для прудов в Южном парке
Опрос на сайте мэрии проходит до 15 апреля
.Фото: мэрия Калининграда
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На сайте администрации проходит опрос по выбору названия для прудов, которые расположены в Южном парке. Инициатором выступила городская топонимическая комиссия. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Вот варианты названий:
- «Пруды Южные»;
- «Пруды Тихие»;
- «Пруды Железнодорожные».
Название, набравшее наибольшее количество голосов, будет представлено членам топонимической комиссии для обсуждения.
Голосование продлится до 15 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU