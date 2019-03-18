В Гвардейске продавщица магазина присвоила свыше 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 20:09 2019-03-18T20:09:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В Гвардейске полицейские задержали продавщицу магазина по подозрению в присвоении денег. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратился местный предприниматель, который сообщил, что провел ревизию в своем магазине и обнаружил недостачу в размере 102 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска просмотрели записи с камер наблюдения и установили личность злоумышленницы - 34-летней продавщицы. На нее завели уголовное дело по статье "Присвоение или растрата", а это до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU