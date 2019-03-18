В Гвардейске продавщица магазина присвоила свыше 100 тысяч рублей
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В Гвардейске полицейские задержали продавщицу магазина по подозрению в присвоении денег. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В полицию обратился местный предприниматель, который сообщил, что провел ревизию в своем магазине и обнаружил недостачу в размере 102 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска просмотрели записи с камер наблюдения и установили личность злоумышленницы - 34-летней продавщицы. На нее завели уголовное дело по статье "Присвоение или растрата", а это до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU