2019-03-18T20:27:09+03:00
Общество

Малообеспеченным калининградцам помогут купить цифровую телеприставку

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Малообеспеченным жителям Калининградской области помогут купить цифровую телеприставку. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

С 3 июня этого года регион полностью перейдет на цифровое телевидение. С 18 марта малообеспеченные жители смогут компенсировать свои расходы на приобретение цифровой телевизионной приставки стандарта DVB-Т2. Право на оказание государственной социальной помощи в связи с расходами на приобретение цифровой телевизионной приставки стандарта DVB-Т2 предусмотрено для семей и одиноко проживающих граждан, имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленной для соответствующих социально-демографических групп населения в Калининградской области.

Мера социальной поддержки будет оказываться однократно в размере фактических расходов, но не более 1000 рублей. Для оформления компенсации потребуется предоставить документ, удостоверяющий личность и место проживания; сведения о доходах; документ, подтверждающий покупку приставки стандарта DVB-Т2 (кассовый или товарный чек, заполненный продавцом гарантийный талон).

Как сообщили в министерстве социальной политике, в марте заявления от граждан, купивших цифровые приставки, принимаются в отделениях «Центра социальной поддержки населения», а позднее – в отделениях МФЦ. Подать заявление необходимо не позднее 6 месяцев с момента приобретения цифровой приставки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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