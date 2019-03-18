Калининградец поругался с женой и выместил злобу на автомобиле тещи
В Калининграде мужчину привлекут к ответственности за повреждение чужого автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В полицию обратилась местная жительница и рассказала, что зять повредил ее БМВ. Как оказалось, супруга злоумышленника в ночь с пятницы на субботу супруга подозреваемого отдыхала в развлекательном заведении. На этой почве супруги поругались, после чего мужчина спустился во двор и нанес несколько ударов ногами по припаркованной у дома машине тещи. Ущерб составил 15 тысяч рублей.
На него завели уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU