Калининградец поругался с женой и выместил злобу на автомобиле тещи

СЕГОДНЯ 20:48 2019-03-18T20:48:38+03:00

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В Калининграде мужчину привлекут к ответственности за повреждение чужого автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратилась местная жительница и рассказала, что зять повредил ее БМВ. Как оказалось, супруга злоумышленника в ночь с пятницы на субботу супруга подозреваемого отдыхала в развлекательном заведении. На этой почве супруги поругались, после чего мужчина спустился во двор и нанес несколько ударов ногами по припаркованной у дома машине тещи. Ущерб составил 15 тысяч рублей.

На него завели уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU