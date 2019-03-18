В пятницу калининградцев приглашают пройти бесплатное флюорографическое обследование
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В пятницу, 22 марта, с 10 до 14 часов на площадке возле Дворца спорта «Янтарный» будет работать передвижной флюорограф Советского противотуберкулезного диспансера. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Пройти бесплатное обследование может любой житель области в возрасте от 18 лет.
Акция приурочена к Всемирному дню борьбы с туберкулезом, который отмечается 24 марта.
С собой желающим пройти флюорографическое обследование необходимо иметь гражданский паспорт, СНИЛС и страховой медицинский полис.
ИСТОЧНИК KP.RU