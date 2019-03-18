Калининградцу грозит 20 лет за 720 доз карфентанила

СЕГОДНЯ 21:18 2019-03-18T21:26:21+03:00

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В суд Советска направлено уголовное дело по обвинению мужчины в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

31-летний злоумышленник сбывал карфентанил через «закладки». В ноябре прошлого года его задержали в момент, когда он прятал очередную закладку. У него с собой был один грамм сильнодействующего наркотика.

- Кроме того, полицейские обнаружили схрон, где наркосбытчик хранил карфентанил с целью последующего сбыта. Там нашли еще более 13 грамм наркотического средства. Общий объем изъятого составил 720 расфасованных доз, - сообщили в полиции.

Отметим, что санкция статьи предусматривает наказание в виде от 15 до 20 лет заключения, либо пожизненного лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU