Найденный в Калининградский области крупный самородок янтаря назвали «Крымским»

СЕГОДНЯ 10:04 2019-03-19T10:05:29+03:00

Калининградский янтарный комбинат намерен в этом году добыть 450 тонн янтаря

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В Калининградской области, около поселка Янтарный, стартовал новый сезон добычи янтаря. В годовщину Дня воссоединения Крыма с Россией, 18 марта, янтарщики нашли первый в этом году самородок весом более 1 килограмма. По словам генерального директора Калининградского янтарного комбината Михаила Зацепина, камень решено назвать «Крымский» в честь памятного события.

Как сообщает пресс-служба комбината, в этом сезоне намерены добыть 450 тонн янтаря. В прошлом году на Приморском месторождении добыли 500 тонн, что является абсолютным рекордом в истории Янтарного комбината. Тогда предприятие досрочно выполнило план по добыче в октябре 2018 года.

В 2018 году было найдено 18 уникальных самородков весом более килограмма.

ИСТОЧНИК KP.RU