В Калининграде 53-летняя разбойница напала на пенсионерку

СЕГОДНЯ 10:13 2019-03-19T10:13:11+03:00

Избив пожилую женщину ногами, преступница отняла у нее два подарочных набора к 8 Марта

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Вечером 7 марта 58-летняя жительница Калининграда возвращалась из магазина с покупками. Уже когда пенсионерка подходила к своему дому на улице Иванихиной, ее неожиданно сильно толкнули. А когда горожанка упала, принялись избивать ногами, целя в голову. Нанеся несколько ударов, злоумышленник подхватил два пакета с подарочными наборами, которые выронила потерпевшая, и был таков.

Чуть позже врачи зафиксировали у калининградки закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы. А оперативники угрозыска взялись за розыски преступника. Точнее, преступницы, поскольку, как выяснилось, на Иванихиной орудовала представительница слабого, по идее, пола.

- В ходе оперативных мероприятий была установлена личность подозреваемой, которой оказалась 53-летняя, ранее не судимая гражданка, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ. - Следственным отделом ОМВД России по Московскому району возбуждено уголовное дело по признакам статьи УК РФ «Разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни или здоровья».

ИСТОЧНИК KP.RU