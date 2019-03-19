В Правдинске сгорел частный склад с дровами и углем
Пожар случился на Дружбинском шоссе
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В ночь на вторник 19 марта по тревоге выезжали пожарные, ответственные за охрану Правдинска. На часах было 02:00, когда поступило сообщение о пожаре на Дружбинском шоссе.
Пресс-служба МЧС России по Калининградской области сообщает, что сгорел сарай, внутри которого находились 3 куба дров и 20 мешков угля.
Пожарные справились с огнем, не допустив его распространение на другие постройки.
О пострадавших не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU