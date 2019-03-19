В Правдинске сгорел частный склад с дровами и углем

СЕГОДНЯ 10:16 2019-03-19T10:16:18+03:00

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В ночь на вторник 19 марта по тревоге выезжали пожарные, ответственные за охрану Правдинска. На часах было 02:00, когда поступило сообщение о пожаре на Дружбинском шоссе.

Пресс-служба МЧС России по Калининградской области сообщает, что сгорел сарай, внутри которого находились 3 куба дров и 20 мешков угля.

Пожарные справились с огнем, не допустив его распространение на другие постройки.

О пострадавших не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU