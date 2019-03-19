2019-03-19T10:16:18+03:00
Происшествия

В Правдинске сгорел частный склад с дровами и углем

Пожар случился на Дружбинском шоссе
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

В ночь на вторник 19 марта по тревоге выезжали пожарные, ответственные за охрану Правдинска. На часах было 02:00, когда поступило сообщение о пожаре на Дружбинском шоссе.

Пресс-служба МЧС России по Калининградской области сообщает, что сгорел сарай, внутри которого находились 3 куба дров и 20 мешков угля.

Пожарные справились с огнем, не допустив его распространение на другие постройки.

О пострадавших не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В квартире у жителя Черяховска взорвался баллон с освежителем воздуха
В Немане 21-летний мужчина пытался изнасиловать 70-летнюю пенсионерку
В Балтийске мужчина выпал в море из лодки и захлебнулся
На Куршской косе отметят Международный день птиц
Под Зеленоградском отбойник прошил насквозь БМВ Х6
Администрация Ладушкина незаконно продала участок на берегу Калининградского залива
В Калининграде к ветлечебнице ночью подкинули щенков, двое погибли от холода
В поликлинике Калининграда ребенка-инвалида оставили без инсулина
Экс-руководитель Агентства по делам молодежи возглавила ДС «Янтарный»
В Калининграде перенесли начало съемок фильма о военно-морском флоте России
Семь IT-проектов стали резидентами калининградского бизнес-инкубатора
За два дня калининградские приставы задержали 32 должника
В Калининграде отключили электричество на 16-ти улицах
В Калининградской области за сутки пожарные 4 раза выезжали на тушение палов травы
В Гвардейском районе открылся новый тепличный комплекс
На ул. Озерова сбили 76-летнюю женщину