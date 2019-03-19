2019-03-19T10:21:29+03:00
Общество

В Гвардейском районе открылся новый тепличный комплекс

Виктор Сергеев
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В Гвардейском районе открыли вторую очередь тепличного комплекса ООО «Орбита-Агро». Как сообщает пресс-служба регионального правительства, он ориентирован на выращивание томатов, огурцов, зеленных культур. С его вводом в эксплуатацию предприятие почти в два раза увеличило свои производственные мощности, они составили 6,1 гектара, а общая площадь теплиц круглогодичного использования в регионе достигла 8,8 гектара.

Промышленные теплицы оснащены передовыми системами отопления и вентиляции для поддержания заданного микроклимата, автоматическим, в том числе капельным, поливом. Общий объем инвестиций в проект превысил 327 миллионов рублей.

Прогнозный объем производства овощей на «Орбита-Агро» с вводом в строй второй очереди к концу 2019 года превысит 2 000 тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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