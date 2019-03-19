В Калининградской области за сутки пожарные 4 раза выезжали на тушение палов травы

СЕГОДНЯ 10:23 2019-03-19T10:23:28+03:00

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В Калининградской области продолжает гореть прошлогодняя трава в полях. Только за минувшие сутки пожарные 4 раза привлекались для ликвидации палов.

Были задействованы пожарные расчеты четырех пожарно-спасательных частей.

Ранее сообщалось, что уже составлено 10 административных протоколов в отношении нарушителей правил пожарной безопасности, 9 из них - на граждан.

Напомним, на всей территории Калининградской области с 15 марта ввели особый противопожарный режим, который продлится до 1 апреля.

На территории региона 22 патрульные группы проводят рейдовые осмотры территорий.

В МЧС отмечают, что в условиях действия особого режима штрафы, установленные за нарушения требований пожарной безопасности увеличиваются вдвое.

Так, за нарушение пожарной безопасности предусмотрены штрафы:

на граждан - в размере до 4 тысяч рублей;

на должностных лиц – до 30 тысяч рублей;

для юридических лиц – до 400 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU