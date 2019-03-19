В Калининградской области за сутки пожарные 4 раза выезжали на тушение палов травы
В Калининградской области продолжает гореть прошлогодняя трава в полях. Только за минувшие сутки пожарные 4 раза привлекались для ликвидации палов.
Были задействованы пожарные расчеты четырех пожарно-спасательных частей.
Ранее сообщалось, что уже составлено 10 административных протоколов в отношении нарушителей правил пожарной безопасности, 9 из них - на граждан.
Напомним, на всей территории Калининградской области с 15 марта ввели особый противопожарный режим, который продлится до 1 апреля.
На территории региона 22 патрульные группы проводят рейдовые осмотры территорий.
В МЧС отмечают, что в условиях действия особого режима штрафы, установленные за нарушения требований пожарной безопасности увеличиваются вдвое.
Так, за нарушение пожарной безопасности предусмотрены штрафы:
на граждан - в размере до 4 тысяч рублей;
на должностных лиц – до 30 тысяч рублей;
для юридических лиц – до 400 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU