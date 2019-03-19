В Калининграде отключили электричество на 16-ти улицах

СЕГОДНЯ 10:35 2019-03-19T10:36:23+03:00

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В Калининграде во вторник не будет электричества в домах на 16-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. Калужская 11-13, пер. Калужский 2-10,12-20, ул. Кутузова 34,36,38-40,39,42,43-45,47, пр-т Победы 28,32,34,36,38а,40,42,47,51,53,55,57,59, ул. Закавказская 11,13,12,14 (Д/сад № 7),16-16а,17, ул. Адмиральская 1,3,6,8,9-11,13а, ул. Донская 3,6,5-11,13-15, ул. Энгельса 1-3,4,5,7-9,10,11-13,15-19, ул. Яблоневая аллея 1а,2,4,5,6,7,8,9,10, ул. Каштановая аллея 19, Советский пр-т 181, ул. Ломоносова54,56,59,60,62,64,68,70, 72,72а,82,86,89, ул. Ташкентская 1,2,3,6,8-10,9-11,12,15,15а,17,14-18,19,23,25, ул. Броненосная 11,13,15,40, ул. Полецкого 26,29, ул. Бердянская 6.

ИСТОЧНИК KP.RU