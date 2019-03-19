За два дня калининградские приставы задержали 32 должника

СЕГОДНЯ 10:40 2019-03-19T10:40:53+03:00

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В Калининграде в течение двух дней проходило профилактическое мероприятие «Должник».

Как сообщает пресс-служба регионального управления Службы судебных приставов, приставы выявили и задержали 38 лиц, находящихся в розыске. Из них 32 человека находились в розыске по линии приставов, три человека - в розыске полиции и три осужденных, уклоняющихся от исполнения наказания по решению суда и находящихся в федеральном розыске.

В ведомстве отмечают, что оперативно-профилактические мероприятия «Розыск» будут проводиться на постоянной основе в течение всего года.

ИСТОЧНИК KP.RU