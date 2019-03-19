2019-03-19T10:47:31+03:00
Экономика

Семь IT-проектов стали резидентами калининградского бизнес-инкубатора

Виктор Сергеев
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Резидентами калининградского бизнес-инкубатора стали семь IT-проектов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Три из них занимаются технологиями визуального поиска и компьютерного зрения: это компании MOTODOBRO, RUYOU и «Вест Интелледженс» (Frisbuy). Разработкой программного обеспечения для туроператоров занимаются специалисты компании ЕТС ИНТЕРНЕЙШНЛ. Лаборатория SAMSUNG и компания GLOBAL INTELLECT SERVICE совместно работают над проектами создания международной дисконтной системы нового поколения и модели собственной программы лояльности для любого вида бизнеса, занимаются автоматизацией бизнес процессов.

Напомним, бизнес-инкубатор заработал в Калининграде в конце января этого года. Площадка из десяти просторных, оборудованных необходимыми коммуникациями офисов разместилась в Доме предпринимателя на улице Уральской.

- Сейчас бизнес-инкубатор заселен полностью. За первые полтора месяца его работы количество заявок превысило количество мест. Большинство резидентов уже перевели свои офисы в инкубатор. Совместно с ними мы формируем программу акселерации на текущий год, которая будет включать привлечение экспертов в области IT-разработок, проведение мероприятий, направленных на поиск заказчиков для резидентов инкубатора, – рассказал руководитель Центра развития предпринимательства Калининградской области Кирилл Лило.

ИСТОЧНИК KP.RU

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