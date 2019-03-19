2019-03-19T11:18:30+03:00
Звезды

В Калининграде перенесли начало съемок фильма о военно-морском флоте России

Александр КАТЕРУША
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В Калининградской области производители кино объявили о переносе начала съемок фильма «Андреевский флаг» о российской армии и военно-морском флоте. Информация об этом появилась в группе в ВК «Съемки в кино в Калининграде».

«Дорогие друзья! Проект немного переносится на 29 число, но обязательно начнется!», - говорится в сообщении.

Изначально планировалось, что проект запустят 19 марта.

Речь идет о масштабном проекте, в съемках будут участвовать военно-морские корабли, подводные лодки.

Калининградцев приглашают участвовать в съемках, заявки от массовки и актеров второго плана уже принимают в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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