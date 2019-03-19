2019-03-19T12:02:12+03:00
Общество

В поликлинике Калининграда ребенка-инвалида оставили без инсулина

Кирилл Алексеев
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Прокуратура Московского района Калининграда установила, что в городской поликлинике №4 Калининграда ребенок-инвалид на протяжении нескольких месяцев не обеспечивался инсулином. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

- В ходе проверки по требованию прокуратуры ребенку выписаны рецепты на бесплатный отпуск указанных лекарственных препаратов и медицинских изделий. Сейчас ребенок-инвалид обеспечен лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, - отметили в прокуратуре, добавив, что главврачу поликлиники было внесено представление, по результатам которого двое виновных были привлечены к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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