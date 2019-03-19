В Калининграде к ветлечебнице ночью подкинули щенков, двое погибли от холода

СЕГОДНЯ 12:06 2019-03-19T12:06:21+03:00

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В Калининграде к двери ветеринарной клиники на Аллее смелых подкинули новорожденных щенков. Как рассказали «Комсомолке» в клинике, все случилось в ночь на вторник 19 марта.

- Клиника работает круглосуточно. Утром мы открыли дверь, у порога стояла коробка с одеялом, а в нем – новорожденные щенки, - рассказывает фельдшер Марина. – На вид это обычные дворняжки. Не знаю, какими вырастят.

Малявок было семь, двое этим утром погибли. Ветеринары сказали, что щенки замерзли, не сумев пережить холодную ночь.

В клинике пока самостоятельно выкармливают собачек, дают им специальный заменитель молока.

- Очень нужна кормящая сука. Нормальный уход за щенками обеспечит только мама-собака, которая будет заботиться о малышах, облизывать, - говорят в клинике.

Если вы можете помочь с кормящей собакой, свяжитесь с ветеринарами ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU