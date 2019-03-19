2019-03-19T12:06:21+03:00
Дом. Семья

В Калининграде к ветлечебнице ночью подкинули щенков, двое погибли от холода

Срочно ищут кормящую суку, чтобы спасти малышей
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: vk.com
Изменить размер текста:

В Калининграде к двери ветеринарной клиники на Аллее смелых подкинули новорожденных щенков. Как рассказали «Комсомолке» в клинике, все случилось в ночь на вторник 19 марта.

- Клиника работает круглосуточно. Утром мы открыли дверь, у порога стояла коробка с одеялом, а в нем – новорожденные щенки, - рассказывает фельдшер Марина. – На вид это обычные дворняжки. Не знаю, какими вырастят.

Малявок было семь, двое этим утром погибли. Ветеринары сказали, что щенки замерзли, не сумев пережить холодную ночь.

В клинике пока самостоятельно выкармливают собачек, дают им специальный заменитель молока.

- Очень нужна кормящая сука. Нормальный уход за щенками обеспечит только мама-собака, которая будет заботиться о малышах, облизывать, - говорят в клинике.

Если вы можете помочь с кормящей собакой, свяжитесь с ветеринарами ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В квартире у жителя Черяховска взорвался баллон с освежителем воздуха
В Немане 21-летний мужчина пытался изнасиловать 70-летнюю пенсионерку
В Балтийске мужчина выпал в море из лодки и захлебнулся
На Куршской косе отметят Международный день птиц
Под Зеленоградском отбойник прошил насквозь БМВ Х6
Администрация Ладушкина незаконно продала участок на берегу Калининградского залива
В поликлинике Калининграда ребенка-инвалида оставили без инсулина
Экс-руководитель Агентства по делам молодежи возглавила ДС «Янтарный»
В Калининграде перенесли начало съемок фильма о военно-морском флоте России
Семь IT-проектов стали резидентами калининградского бизнес-инкубатора
За два дня калининградские приставы задержали 32 должника
В Калининграде отключили электричество на 16-ти улицах
В Калининградской области за сутки пожарные 4 раза выезжали на тушение палов травы
В Гвардейском районе открылся новый тепличный комплекс
На ул. Озерова сбили 76-летнюю женщину